Андрюшина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюшина Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Андрюшин Николай Ефремович

Отец ребёнка: Андрюшин Ефрем Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Андрюшин Егор Ефремович

Отец ребёнка: Андрюшин Ефрем Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрюшин Ефрем Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюшин Константин Ефремович

Отец ребёнка: Андрюшин Ефрем Михайлович

Смерть
Неизвестно
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