Синдеева (Евсеева) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1967
Отец: Синдеев Пётр Ильич
Мать: Кретова Раисса Семёновна
Рождение ребёнка
22.09.1986
Дочь: Синдеева Валерия Валерьевна
Отец ребёнка: Аганин Валерий
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1992
Дочь: Хомякова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1992
Дочь: Березина Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1996
Дочь: Савостикова Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1999
Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан