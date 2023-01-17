Синдеева (Евсеева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдеева (Евсеева) Елена Петровна

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Место рождения

Малая Лозовка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1967

Отец: Синдеев Пётр Ильич

Мать: Кретова Раисса Семёновна

Малая Лозовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1986

Дочь: Синдеева Валерия Валерьевна

Отец ребёнка: Аганин Валерий

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1992

Дочь: Хомякова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.08.1992

Дочь: Березина Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1996

Дочь: Савостикова Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1999

Сын: Евсеев Денис Николаевичь

Отец ребёнка: Сидоров Николай Иванович

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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