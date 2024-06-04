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Серов Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

14.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Серов Николай Иванов

Мать: Серова Екатерина Фадеева

Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Серова (Границына) Варвара Семеновна

Покровское на Сити, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Серова Александра Петровна

Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Серов Николай Петрович

Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Соколова (Серова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна

Михалево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Серова Мария Петровна

Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна

Смерть
14.01.1960
Правдино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

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