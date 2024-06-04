Серов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти14.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Серов Николай Иванов
Мать: Серова Екатерина Фадеева
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Покровское на Сити, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Серова Александра Петровна
Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Соколова (Серова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна
Михалево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Серова Мария Петровна
Мать ребёнка: Серова (Границына) Варвара Семеновна
Смерть
14.01.1960
Правдино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область