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Сарычев Радион Данилович

Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарычев Данил

Мать: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Корикова Анна Радионовна

Мать ребёнка: Сарычева Агния Фёдоровна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вторушина Фаина Радионовна

Мать ребёнка: Сарычева Агния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарычев Кузьма Радионович

Мать ребёнка: Сарычева Агния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарычев Семён Радионович

Мать ребёнка: Сарычева Агния Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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