Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1897

Дата смерти

10.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
13.05.1918

Муж: Задорожный Елисей Давидович

Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Задорожный Георгий Елисеевич

Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович

Рождение ребёнка
02.08.1922

Дочь: (Задорожная) Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович

Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Задорожный Алексей Елисеевич

Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович

Рождение ребёнка
04.08.1931

Сын: Задорожный Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович

Смерть
10.10.1981

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