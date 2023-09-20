Задорожная (Селивоненко) Елена Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1897
Дата смерти10.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
13.05.1918
Рождение ребёнка
20.04.1919
Сын: Задорожный Георгий Елисеевич
Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович
Рождение ребёнка
02.08.1922
Дочь: (Задорожная) Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович
Рождение ребёнка
27.03.1923
Сын: Задорожный Алексей Елисеевич
Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович
Рождение ребёнка
04.08.1931
Сын: Задорожный Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Задорожный Елисей Давидович
Смерть
10.10.1981