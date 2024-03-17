Кобтева Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобтева Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобтев Николай Никитич

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобтева Мария Никитична

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобтева Нина Никитична

Отец ребёнка: Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Смерть
Неизвестно

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