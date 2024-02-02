Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Рыжов Федор Федорович

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рыжов Василий Федорович (1901)

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Рыжов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Рыжов Федор Федорович

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.07.1918

Сын: Рыжов Василий Федорович

Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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