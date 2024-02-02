Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
14.02.1898
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рыжов Василий Федорович (1901)
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.07.1918
Отец ребёнка: Рыжов Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно