Сопельцев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопельцев Константин

Сопельцев Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1911

Сын: Сопельцев Сидор Константинович

Мать ребёнка: Сопельцев Нина

Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сопельцев Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопельцев Артемий Константинович

Мать ребёнка: Сопельцев Нина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close