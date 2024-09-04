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Мезрин Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

13.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мезрин Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрин) Аксинья

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Анисья

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Рождение ребёнка
23.02.1921

Дочь: Полянских (Мезрина) Анна

Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия

Смерть
13.01.1948

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