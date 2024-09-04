Мезрин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти13.01.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мезрин Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрин) Аксинья
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Анисья
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Рождение ребёнка
23.02.1921
Дочь: Полянских (Мезрина) Анна
Мать ребёнка: Мезрина (Камушева) Анастасия
Смерть
13.01.1948