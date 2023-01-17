Мухаматнурова (Хазиханова) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматнурова (Хазиханова) Эльвира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1984

Отец: Хазиханов Тавхет

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 24.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматнуров Руслан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаматнуров Руслан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаматнуров Руслан

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