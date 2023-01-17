Мухаматнурова (Хазиханова) Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1984
Отец: Хазиханов Тавхет
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 24.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматнуров Руслан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаматнуров Руслан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаматнуров Руслан