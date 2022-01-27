Комлев Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1971
Дата смерти27.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1993
Дочь: Комлева Юлия Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2022