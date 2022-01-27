Комлев Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1971

Дата смерти

27.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1993

Дочь: Комлева Юлия Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2022

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