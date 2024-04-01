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Лукьянов Александр Иванович

Место рождения

ст. Елизаветинская Ростовской обл.

Дата рождения

23.06.1930

Дата смерти

28.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Елизаветинская Ростовской обл.
Рождение ребёнка
16.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянова Лидия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лукьянова Лидия Марковна

Смерть
28.02.1973
Азов Ростовская область, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Азов Ростовская область, Россия
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