Лукьянов Александр Иванович
Место рожденияст. Елизаветинская Ростовской обл.
Дата рождения23.06.1930
Дата смерти28.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянова Лидия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лукьянова Лидия Марковна
Смерть
28.02.1973
Азов Ростовская область, Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Азов Ростовская область, Россия