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Савинцев Владимир Сергеевич
Савинцев Владимир Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Киселёв Сергей Ермолаевич
1906 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950
Отец:
Киселёв Сергей Ермолаевич
Мать: не указана
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