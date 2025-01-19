Авчинников Александр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Авчинников Александр Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Авчинникова Александра АлексеевнаДо 1891 ст. г.р.
Дети
Авчинников Павел Александрович21.08.1891 ст. г.р.
(Авчинникова) Александра АлександровнаДо 10.06.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1891 ст.

Жена: Авчинникова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.

Сын: Авчинников Павел Александрович

Мать ребёнка: Авчинникова Александра Алексеевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 196

Рождение ребёнка
До 10.06.1902 ст.

Дочь: (Авчинникова) Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.