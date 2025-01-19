Авчинников Александр Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Авчинникова Александра АлексеевнаДо 1891 ст. г.р.
Дети
Авчинников Павел Александрович21.08.1891 ст. г.р.
(Авчинникова) Александра АлександровнаДо 10.06.1902 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1891 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.
Сын: Авчинников Павел Александрович
Мать ребёнка: Авчинникова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
До 10.06.1902 ст.
Дочь: (Авчинникова) Александра Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно