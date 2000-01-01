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Новосильцев Иван Захарович
Новосильцев Иван Захарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1795
Пол
Мужской
Отец
Новосильцев Захар Филиппович
1770 г.р.
Мать
Новосильцева (Бекетова) Анна Ивановна
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1795
Отец:
Новосильцев Захар Филиппович
Мать:
Новосильцева Анна Ивановна
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