Лебедев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.2015
Дочь: Лебедева Ася Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2020
Сын: Лебедев Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана