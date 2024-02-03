Лебедев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1990

Отец: Лебедев Михаил Иванович

Мать: Лебедева (Лесникова) Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ирина Александровна

Рождение ребёнка
13.08.2015

Дочь: Лебедева Ася Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2020

Сын: Лебедев Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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