Климук (Климук) Нина Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Климук) Нина Венедиктовна

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Место рождения

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша

Дата рождения

24.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926

Отец: Климук Никифор Венедиктович

Мать: Климук Параскева Парфеньевна

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Крещение
14.02.1926
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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