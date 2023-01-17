Климук (Климук) Нина Венедиктовна
Место рожденияхутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Дата рождения24.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Крещение
14.02.1926
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно