Дудин Ферапонт
мужской, родился 1839, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 1890
ОтецДудин Гавриил Яковлевич1815 г.р.
МатьДудина Прасковья Александровна1818 г.р.
Супруги
Дудина Александра Григорьевна1838 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
Дудин Иван1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
26.02.1859
Сын: Дудин Василий
Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Дудин Иван
Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1874
Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дудин Иосиф
Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна
Смерть
1890