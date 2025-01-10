Дудин Ферапонт 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Ферапонт

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1839, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 1890

Отец
Дудин Гавриил Яковлевич1815 г.р.
Мать
Дудина Прасковья Александровна1818 г.р.
Супруги
Дудина Александра Григорьевна1838 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
Дудин Иван1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дудин Гавриил Яковлевич

Мать: Дудина Прасковья Александровна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Дудина Александра Григорьевна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Актовая запись №2 в метрической книге Успенской церкви с. Дунилово Шуйского уезда Владимирской губернии

Рождение ребёнка
26.02.1859

Сын: Дудин Василий

Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Дудин Иван

Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
13.01.1874

Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дудин Иосиф

Мать ребёнка: Дудина Александра Григорьевна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
1890

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