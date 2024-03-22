Ярмолюк (Спиркина) Галина Семёновна
Место рождения
Дата рождения12.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1938
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Ярмолюк Владимир Степанович
Отец ребёнка: Ярмолюк Степан Ферапонтович
Рождение ребёнка
28.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярмолюк Степан Ферапонтович
Рождение ребёнка
11.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малецкий Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область