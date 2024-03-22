Ярмолюк (Спиркина) Галина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмолюк (Спиркина) Галина Семёновна

Ярмолюк (Спиркина) Галина Семёновна

avatar

Место рождения

Волово, Воловский район, Тульская область

Дата рождения

12.01.1938

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1938 г.р.
1919 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1938

Отец: Спиркин Семён Михайлович

Мать: Спиркина Елизавета Никитична

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Ярмолюк Владимир Степанович

Отец ребёнка: Ярмолюк Степан Ферапонтович

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмолюк Степан Ферапонтович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Александр Иванович

Сахновщина, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малецкий Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмолюк Степан Ферапонтович

Место жительства
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Сахновщина, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close