Карамушко Анатолий Николаевич
Место рожденияАндрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Дата рождения01.09.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950
Отец: Карамушко Николай
Мать: Карамушко Вера Денисова
Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Псебай , Краснодарский край