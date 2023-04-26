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Карамушко Анатолий Николаевич

Место рождения

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край

Дата рождения

01.09.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950

Отец: Карамушко Николай

Мать: Карамушко Вера Денисова

Андрюки , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Псебай , Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Псебай , Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Псебай , Краснодарский край
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