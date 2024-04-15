Колотова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1903 по 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1903 по 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
С 1930 по 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
колхоз Б.труд
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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