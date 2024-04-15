Колотова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1903 по 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз Б.труд
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно