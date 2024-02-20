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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свиридова) Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свиридова) Пелагея Прохоровна

Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Свиридов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Свиридов Прохор Макарович

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