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Дмитренков Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дмитренков Тимофей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Рождение ребёнка
02.09.1847 ст.

Сын: Дмитренков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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