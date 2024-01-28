Дмитренков Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Дмитренков Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 723об
Рождение ребёнка
02.09.1847 ст.
Сын: Дмитренков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Дмитренкова Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно