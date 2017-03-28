Парамонов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Анатолий Александрович

Парамонов Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

п.Арти Свердловская область

Дата рождения

16.10.1928

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928

Отец: Парамонов Александр Митрофанович

Мать: Парамонова Таисья

п.Арти Свердловская область
Бракосочетание
27.10.1953

Жена: Парамонова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1956

Сын: Парамонов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Парамонова Зоя Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
28.03.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close