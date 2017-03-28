Парамонов Анатолий Александрович
Место рожденияп.Арти Свердловская область
Дата рождения16.10.1928
Дата смерти28.03.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928
п.Арти Свердловская область
Бракосочетание
27.10.1953
Рождение ребёнка
23.08.1956
Сын: Парамонов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Парамонова Зоя Николаевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
28.03.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область