Изосимов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосимов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1901

Дата смерти

06.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Петрова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Федорищева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна

Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Люсова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна

Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Изосимова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изосимова Александра Степановна

Смерть
06.06.1944
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