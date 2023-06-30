Изосимов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1901
Дата смерти06.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Петрова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Федорищева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Люсова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Изосимова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Изосимова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1944