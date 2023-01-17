Холькин (Кабанов) Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.10.1875 ст.
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.
Сын: Холькин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.
Сын: Холькин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1941