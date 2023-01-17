Холькин (Кабанов) Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькин (Кабанов) Андрей Кузьмич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.10.1875 ст.

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1875 ст.

Отец: Кабанов Козьма Матвеевич

Мать: Кабанова Гликерия Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.

Сын: Холькин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Сын: Холькин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холькина Ксения Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холькина Ксения Степановна

Смерть
После 1941
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