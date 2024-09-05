Севрюков Тимофей Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1926
Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
02.01.1932
Сын: Севрюков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична
Смерть
Неизвестно