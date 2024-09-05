Севрюков Тимофей Илларионович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеврюков Тимофей Илларионович

Севрюков Тимофей Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Севрюков Илларион Павлович

Мать: Севрюкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
19.09.1926

Сын: Севрюков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Севрюков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Севрюкова (Севрюкова) Матрена Ильинична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.