Злобина (Гаршина) Анна Емельяновна
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
ОтецГаршин Емельян Григорьевич1792 г.р.
МатьГаршина Мария Тарасовна1807 г.р.
Дети
Злобин Семён Андреевич24.04.1858 г.р.
Злобин Ефрем Андреевич04.03.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
24.04.1858
Отец ребёнка: Злобин Андрей Павлович
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1865
Отец ребёнка: Злобин Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно