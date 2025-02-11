Злобина (Гаршина) Анна Емельяновна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Злобина (Гаршина) Анна Емельяновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Отец
Гаршин Емельян Григорьевич1792 г.р.
Мать
Гаршина Мария Тарасовна1807 г.р.
Дети
Злобин Семён Андреевич24.04.1858 г.р.
Злобин Ефрем Андреевич04.03.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гаршин Емельян Григорьевич

Мать: Гаршина Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
24.04.1858

Сын: Злобин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Злобин Андрей Павлович

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.03.1865

Сын: Злобин Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Злобин Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно

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