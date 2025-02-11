Максим Давмдов
мужской, родился 1852, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДавид Антонов1819 г.р.
МатьУльяна Андреева1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Давид Антонов
Мать: Ульяна Андреева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно