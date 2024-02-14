Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1910
Дата смерти09.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1931
Сын: Бушев Иван Федотович
Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич
Рождение ребёнка
19.05.1935
Дочь: (Бушева) Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1939
Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич
Смерть
09.06.1986