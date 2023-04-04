дочь Иванова (дочь Иванова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дочь Иванова (дочь Иванова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дочь Василея Прасковья

Отец ребёнка: Сын Семиона Василей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дочь Василея Анулина

Отец ребёнка: Сын Семиона Василей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дочь Василея Федосья

Отец ребёнка: Сын Семиона Василей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сын Василея Алексей

Отец ребёнка: Сын Семиона Василей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дочь Василея Дарья

Отец ребёнка: Сын Семиона Василей

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Семиона Василей

Смерть
Неизвестно
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