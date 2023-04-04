дочь Иванова (дочь Иванова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дочь Василея Прасковья
Отец ребёнка: Сын Семиона Василей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дочь Василея Анулина
Отец ребёнка: Сын Семиона Василей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дочь Василея Федосья
Отец ребёнка: Сын Семиона Василей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сын Василея Алексей
Отец ребёнка: Сын Семиона Василей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дочь Василея Дарья
Отец ребёнка: Сын Семиона Василей
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Семиона Василей
Смерть
Неизвестно