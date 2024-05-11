Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Нина Александровна 16.12.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1891 ст.

Дата смерти

07.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1891 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Александр Станиславович

Мать: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Дата рождения взята из послужного списка отца. | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Образование
Около 1910
Образовательное учреждение: Калужское музыкальное училище | Специальность: Пианист
Образование
С 1914 по 1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Петербургская консерватория | Специальность: Пианист
Смерть
07.02.1969
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
После 07.02.1969
(Кресто)Воздвиженское кладбище, г. Тамбов, Тамбовская область, Союз Советских Социалистических Республик

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