Монвиж-Монтвид (Монвиж-Монтвид) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1891 ст.
Дата смерти07.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1891 ст.
Дата рождения взята из послужного списка отца. | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из крупнейших архивных хранилищ России, в котором сосредоточены документы о российс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Образование
Около 1910
Образовательное учреждение: Калужское музыкальное училище | Специальность: Пианист
Образование
С 1914 по 1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Петербургская консерватория | Специальность: Пианист
Смерть
07.02.1969
Похороны
После 07.02.1969
(Кресто)Воздвиженское кладбище, г. Тамбов, Тамбовская область, Союз Советских Социалистических Республик