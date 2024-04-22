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Ходаков Михаил Антонович

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ходаков Антон Сергеевич

Мать: Ходакова Анна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1847

Жена: Ходакова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ходаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Ходаков Логин Михайлович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1858

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1861

Сын: Ходаков Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1863

Сын: Ходаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Ходаков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1866

Сын: Ходаков Никита Михайлович

Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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