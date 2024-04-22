Ходаков Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ходаков Антон Сергеевич
Мать: Ходакова Анна
Бракосочетание
26.09.1847
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ходаков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1850
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1858
Дочь: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
16.03.1861
Сын: Ходаков Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.04.1863
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1865
Сын: Ходаков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1866
Сын: Ходаков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Ходакова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно