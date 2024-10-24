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Матвей Яковлевич

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1774

Жена: Устинья Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1781

Сын: Михей Матвеевич

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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