Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1774
Жена: Устинья Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1781
Сын: Михей Матвеевич
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Смерть
Неизвестно