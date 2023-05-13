Хвостикова (Куцевалова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Куцевалова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1861 ст.

Муж: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Хвостикова Александра Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Хвостиков Онисим Филатович

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Хвостиков Василий Филатович

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Хвостиков Стефан Филатович

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Хвостиков Фёдор Филатович

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
20.01.1876

Дочь: Хвостикова Ксения Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Хвостикова Наталья Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
14.04.1881

Дочь: Хвостикова Ирина Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Гончарова Акилина Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Дочь: Хвостикова Мелания Филатовна

Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович

Смерть
Неизвестно
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