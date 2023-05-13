Хвостикова (Куцевалова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1861 ст.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Хвостикова Александра Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Хвостиков Онисим Филатович
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Хвостиков Василий Филатович
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
26.10.1872
Сын: Хвостиков Стефан Филатович
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
20.09.1874
Сын: Хвостиков Фёдор Филатович
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
20.01.1876
Дочь: Хвостикова Ксения Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Хвостикова Наталья Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
14.04.1881
Дочь: Хвостикова Ирина Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Гончарова Акилина Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Дочь: Хвостикова Мелания Филатовна
Отец ребёнка: Хвостиков Филат Карпович
Смерть
Неизвестно