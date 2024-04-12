Межуев Мефодий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межуев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
08.10.1917
Жена: Межуева Мария Алексеевна
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Рождение ребёнка
11.02.1931
Сын: Межуев Алексей Мефодьевич
Мать ребёнка: Межуева Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно