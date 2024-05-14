Васильева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Алтуфьев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Алтуфьев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Алтуфьев Алексей Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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