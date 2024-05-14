Васильева Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Алтуфьев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Алтуфьев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Алтуфьев Алексей Яковлевич
Смерть
1980