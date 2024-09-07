Жестков Владимир Федорович
Место рожденияпос.Сиваки
Дата рождения20.05.1954
Дата смерти30.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач- травматолог
Рождение ребёнка
06.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.1994