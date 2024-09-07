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Жестков Владимир Федорович

Место рождения

пос.Сиваки

Дата рождения

20.05.1954

Дата смерти

30.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1954

Отец: Жестков Федор Васильевич

Мать: Жесткова (Шибкова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач- травматолог
Рождение ребёнка
06.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
30.01.1994
Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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