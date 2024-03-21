Сенченко Мария Евтихиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Бракосочетание
Между 1811 и 1813 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1811 г. и 1813 г.
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=840
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Сенченко Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 94 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=328
Смерть
Неизвестно