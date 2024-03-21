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Сенченко Мария Евтихиевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Бракосочетание
Между 1811 и 1813 ст.

Муж: Сенченко Михаил Онисимович

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по исповедным ведомостям за 1811 г. и 1813 г.
Упоминание
1813 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 86 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=840
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Сенченко Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Онисимович

Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1818 г.
Упоминание
1818 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 94 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=328
Смерть
Неизвестно

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