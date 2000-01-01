Остальцева (Лобанова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остальцева (Лобанова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лобанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Остальцев Игнатий Игнатьевич

Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шиляева Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Остальцев Лев Игнатьевич

Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остальцев Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колобова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович

Смерть
1987
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