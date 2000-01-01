Остальцева (Лобанова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Лобанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Остальцев Игнатий Игнатьевич
Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шиляева Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колобова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Остальцев Игнатий Петрович
Смерть
1987