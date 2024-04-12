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Блинков Леонтий Макарович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Осипов Макар Никифорович

Мать: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1846

Сын: Блинков Максим Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Блинков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Васса Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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