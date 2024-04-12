Блинков Леонтий Макарович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Осипов Макар Никифорович
Мать: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
05.08.1846
Сын: Блинков Максим Леонтьевич
Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Блинкова Васса Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно