Доцоев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Борис

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Место рождения

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия

Дата рождения

01.12.1932

Дата смерти

25.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1932

Отец: Доцоев Таймураз

Мать: Доцоева Надежда

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Место жительства
1957
Переезд из Ардона в Орджоникидзе (Владикавказ)
Рождение ребёнка
28.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Неля

Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Неля

Рождение ребёнка
16.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доцоева Неля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Неля

Работа или профессия
Неизвестно
завод «Победит»
зам.начальника техснаба
Образование
Неизвестно
Горский сельскохозяйственный институт
неполное высшее
Смерть
25.04.2006
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Похороны
27.04.2006
Восточное Кладбище, Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
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