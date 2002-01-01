Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1909
Дата смерти2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1909
Отец: ГабдельГани Габдельахат
Мать: ШамсеСырур Каримуллаеана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Гарипова Халима Муталлаповна
Отец ребёнка: Гарипов Муталлап
Рождение ребёнка
26.05.1941
Сын: Гарипов Мухамматдин Муталлапович
Отец ребёнка: Гарипов Муталлап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарипов Муталлап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гожиля
Отец ребёнка: Гарипов Муталлап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2002