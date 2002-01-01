Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипова Биби Камиля Габдельахатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1909

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1909

Отец: ГабдельГани Габдельахат

Мать: ШамсеСырур Каримуллаеана

Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Гарипова Халима Муталлаповна

Отец ребёнка: Гарипов Муталлап

Рождение ребёнка
26.05.1941

Сын: Гарипов Мухамматдин Муталлапович

Отец ребёнка: Гарипов Муталлап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарипов Муталлап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гожиля

Отец ребёнка: Гарипов Муталлап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2002
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