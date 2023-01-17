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Смирнов Александр Николаевич

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Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979

Отец: Смирнов Николай Александрович

Мать: Смирнова Нина Павловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.2006

Дочь: Смирнова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.2011

Дочь: Смирнова Карина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.2022

Сын: Смирнов Артём Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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