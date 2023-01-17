Смирнов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979
Рождение ребёнка
16.12.2006
Дочь: Смирнова Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна
Рождение ребёнка
17.05.2011
Дочь: Смирнова Карина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна
Рождение ребёнка
09.02.2022
Сын: Смирнов Артём Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Алсу Айратовна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)