Ишмурат (Ишмуратов) Риза Фахрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмурат (Ишмуратов) Риза Фахрутдинович

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Место рождения

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

01.11.1903

Дата смерти

29.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд
Место жительства
С 1917 по 1922
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.10.1995
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