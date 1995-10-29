Ишмурат (Ишмуратов) Риза Фахрутдинович
Место рождения
Дата рождения01.11.1903
Дата смерти29.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1922
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.10.1995