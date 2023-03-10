Понтелей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понтелей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

01.?.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Устинья Понтелеева

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Яков Понтелеев

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Понтелеев

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федор Понтелеев

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Понтелеев

Мать ребёнка: Анисья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Дмитриева

Смерть
01.?.1805
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