Понтелей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти01.?.1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Устинья Понтелеева
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Понтелеев
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Понтелеев
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Федор Понтелеев
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Понтелеев
Мать ребёнка: Анисья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Дмитриева
Смерть
01.?.1805