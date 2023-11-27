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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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ТМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Матвейчук (matveychuk) Сергей Иванович (Sergey Ivanovich)

Отец ребёнка: Матвейчук Иван

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1922

Сын: Матвейчук Степан

Отец ребёнка: Матвейчук Иван

Раисино, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Матвейчук Иван

Смерть
Неизвестно
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