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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Матвейчук (matveychuk) Сергей Иванович (Sergey Ivanovich)
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Рождение ребёнка
02.07.1922
Сын: Матвейчук Степан
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Матвейчук Иван
Смерть
Неизвестно