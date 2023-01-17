Никонорова (Чиркова) Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1993
Сын: Никоноров Леонид Александрович
Отец ребёнка: Никоноров Александр Юрьевич
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луковкина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Никоноров Александр Юрьевич