Никонорова (Чиркова) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонорова (Чиркова) Татьяна Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1993

Сын: Никоноров Леонид Александрович

Отец ребёнка: Никоноров Александр Юрьевич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луковкина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Никоноров Александр Юрьевич

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