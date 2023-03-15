Гурулев Кирилл
Место рождения
Дата рождения05.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871
Отец: Гурулев Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Бракосочетание
01.07.1892
Рождение ребёнка
20.08.1893
Дочь: (Гурулева) Васса
Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Гурулев Андрей
Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета
Рождение ребёнка
26.10.1899
Сын: Гурулев Дмитрий
Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета
Рождение ребёнка
25.04.1903
Сын: Гурулев Марк
Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета
Бракосочетание
09.05.1905
крестьянская дочь, первым браком
Смерть
Неизвестно