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Гурулев Кирилл

Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1871

Отец: Гурулев Дмитрий

Мать: Гурулева (Щеглова) Наталья

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
урядник
Бракосочетание
01.07.1892

Жена: Гурулева (Васильева) Елизавета

Рождение ребёнка
20.08.1893

Дочь: (Гурулева) Васса

Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета

Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Гурулев Андрей

Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета

Рождение ребёнка
26.10.1899

Сын: Гурулев Дмитрий

Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.04.1903

Сын: Гурулев Марк

Мать ребёнка: Гурулева (Васильева) Елизавета

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
09.05.1905

Жена: Гурулева (Серкова) Христина

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
крестьянская дочь, первым браком
Смерть
Неизвестно

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