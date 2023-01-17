Назаров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти10.02.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Отец: Назаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1969
Дочь: Назарова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
После 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1973
Похороны
Неизвестно
Пуршево, Балашиха, Московская область