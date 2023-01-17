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Назаров Василий Михайлович

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Место рождения

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

10.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: Назаров Михаил

Мать: не указана

Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1969

Дочь: Назарова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
После 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Екатерина Викторовна

Смерть
10.02.1973
Похороны
Неизвестно
Пуршево, Балашиха, Московская область
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